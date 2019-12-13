Албуров и Соболь проиграли «Мосгортрансу» и «Автомобильным дорогам» иски более чем на два миллиона рублей

Обновление. Суд также взыскал с Георгия Албурова и Любови Соболь один миллион 561 тысячу рублей по иску предприятия «Автомобильные дороги».

Симоновский районный суд Москвы взыскал с сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова и Любови Соболь 657 тысяч рублей по иску «Мосгортранса». Об этом сообщает МБХ медиа.

«Мосгортранс» требовал возместить убытки из-за перекрытия улиц в центре Москвы в день акции протеста 3 августа. В компании заявили, что из-за митинга оппозиции простаивали маршруты общественного транспорта.

Представитель ответчиков Алексей Молокоедов сообщил в суде, что нет доказательств того, что в этот день перекрывали дороги и это связано с участниками акции.

Георгий Албуров предложил истцам подать иск к президенту РФ Владимиру Путину как к «чиновнику, от которого вы ежедневно несете убытки». В ответ представитель «Мосгортранса» сказала, что «Владимир Владимирович не приносит нам убытков».

13 декабря суд также рассмотрит иски предприятия «Автомобильные дороги» и «Московского метрополитена», поданные к Соболь и Албурову.

Ранее суд взыскал 1,2 миллиона рублей с организаторов акций протеста в пользу «Мосгортранса» из-за акции протеста 27 июля.