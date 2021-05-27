Минюст внес в список НКО-«иноагентов» клон ФБК

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Министерство юстиции добавило в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, клон Алексея Навального — «Фонд по борьбе с коррупцией».

Эта организация, руководителем которой значится Александр Туровский, появилась в списке 12 мая.

«Открытые медиа» со ссылкой на сервис «Контур.Фокус» пишут, что Туровский зарегистрировал НКО «Фонд по борьбе с коррупцией» 13 июля 2020 года — за неделю до того, как Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией.

В 2017 году Александр Туровский был волонтером московского штаба Алексея Навального, сообщает издание со ссылкой на директора ФБК Ивана Жданова и нескольких бывших сотрудников этой организации. Позже Туровский объявил в фейсбуке, что разочаровался в работе фонда и в самом Навальном.

По мнению Жданова, «Фонд по борьбе с коррупцией» был создан как спойлер, чтобы как-то использовать его против настоящего ФБК. «Тут явно что-то такое же готовилось, но так и не довели до конца», — заявил Жданов. Получить комментарии Туровского «Открытым медиа» не удалось.

Фонд борьбы с коррупцией, основанный политиком Алексеем Навальным, включили в реестр НКО-«иностранных агентов» в октябре 2019 года. В июле 2020 года Алексей Навальный объявил о закрытии ФБК и создании нового юридического лица — «Фонд защиты прав».

Прокуратура добивается через суд признания Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан и общественного движения «Штабы Навального» экстремистскими организациями.

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