«Би-би-си»: поправки к «закону против ФБК» не отменяют его обратной силы

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Поправки, внесенные депутатом Думы Павлом Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом ко второму чтению «закона против », который запрещает участие в выборах людям, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации, не отменяют его обратной силы. Об этом пишет «Русская служба Би-би-си», которая ознакомилась с текстом поправок.

Клишас 21 мая заявлял, что в соответствии с поправками закон не будет распространяться на тех, кто помогал экстремистским организациям до их признания таковыми, а также на тех, кто оказывал им помощь «в осуществлении деятельности, не подпадающей под признаки экстремизма или терроризма».

Однако, как пишет «Би-би-си», в предложенных Клишасом и Крашенинниковым поправках «сохранились все нормы, предлагающие ограничивать в пассивном избирательном праве тех, кто сотрудничал с „экстремистами“ еще до решения суда о статусе организации».

Сенатор уверяет, что запрет не будет применяться в отношении россиян, которые помогали организации, признанной экстремистской, когда ее «деятельность под такие признаки не подпадала». Однако это не значит, что запрет на выборы не коснется тех, кто покинул организацию до того, как суд признал ее экстремистской. Суд может установить, когда в деятельности организации появились признаки экстремизма, и именно с этого момент будет вестись отсчет, следует из слов Клишаса.

«Би-би-си» обращает внимание, что в комментариях, распространенных пресс-службой Клишаса, он подчеркивает, что участие в деятельности экстремистской организации — длящееся преступление, и «противоправные действия могли начать совершаться намного раньше того момента, когда был вынесен приговор суда [о признании организации экстремистской]».

Поправки, предложенные Клишасом и Крашенинниковым, также расширяют действие закона на выборы всех уровней. В первоначальной версии законопроекта предлагалось запретить участие сотрудникам организаций, признанных экстремистскими, только в выборах в Госдуму.

На сайте Госдумы текст поправок ко второму чтению законопроекта до сих пор не опубликован. Дата голосования тоже пока не назначена.

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