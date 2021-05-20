«Со здоровьем у него все более-менее восстановилось». Глава ФСИН отчитался о состоянии Навального после голодовки

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Здоровье Алексея Навального, державшего голодовку в колонии, восстановилось. В настоящее время политик весит 82 килограмма и нормально питается. Об этом журналистам рассказал директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.

«Каких-то специальных взысканий, нарушений — их сейчас нет, и ему не объявляется. И нет в этом цели как-то его унизить, осложнить ему жизнь, он на общих условиях. Могу сказать, что со здоровьем у него все более-менее восстановилось нормально, он объявлял голодовку, сейчас от нее отказался. Вес его уже 82, по-моему, он дошел. Эти цифры реальные. Он нормально питается, имеет возможность общаться с семьей», — цитирует ТАСС слова Калашникова.

Алексей Навальный, отбывающий срок по делу «Ив Роше» в исправительной колонии города Покров, объявил голодовку 31 марта. Он требовал допуска к себе независимых врачей, жалуясь на боли в спине и ноге. Политик держал голодовку до 23 апреля, он похудел до 72 килограммов. В поддержку Навального была развернута общественная кампания с требованием обеспечить ему необходимую помощь.

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