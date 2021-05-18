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На развитие рынка электрокаров в России потратят более 400 миллиардов рублей

Источник: Коммерсант

Правительство разработало программу развития электротранспорта в России, на которую планируется потратить до 2030 года 418 миллиардов рублей. Об этом пишет «Коммерсант», ознакомившийся с презентацией Минэкономики «Высокоавтоматизированный электротранспорт в городах».

Согласно концепции, программу будет выполнять национальный консорциум во главе с «КамАЗ». В декабре 2020 года эта компания представила первый российский легковой электромобиль под рабочим названием «Кама-1».

Предполагается, что 153,5 миллиарда рублей на программу выделят из федерального бюджета и внебюджетных фондов.

Пилотными городами проекта станут Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Сочи, Калининград и Казань. Там введут «нулевой транспортный налог и бесплатный паркинг» для электрокаров.

К 2024 году должны быть введены в строй 20 тысяч зарядных станций для электромобилей, а к 2030-му году их число должны вырасти до 150 тысяч.

Также власти хотят ограничить импорт — путем ежегодного повышения утильсбора и требования обязательной локализации батареи и мотора для электрокаров.

В 2020 году продажи электрокаров в России составили 0,1% от общих продаж автотранспорта. По планам правительства, к 2030 году эта доля должна вырасти до 15%, а общий парк электрокаров в стране должен достигнуть 1,5 миллиона штук.

Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» допускает достижение этих целей при условии роста экономики и реальных доходов населения. Дмитрий Бабанский из SBS Consulting уточняет, что планы соответствуют ретроспективным данным по развитым странам ЕС.

Коммерсант

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