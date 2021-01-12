Volkswagen, BMW и Daimler вместе смогли обогнать Tesla по продажам электрокаров в Европе

Автоконцерны BMW, Daimler и Volkswagen (VW) за 2020 год продали в общей сложности почти 600 тысяч электрокаров в Европе, обогнав по продажам компанию Tesla. Об этом пишет Financial Times (FT).

Так, один только VW, по его собственным данным, в 2020 году продал в Европе 159 тысяч электрических и гибридных автомобилей.

По подсчетам аналитика Матиаса Шмидта, которые приводит FT, полностью электрическими были 117 тысяч проданных в Европе автомобилей VW.

Tesla в 2020-м поставила европейским клиентам 96 тысяч автомобилей, пишет FT. В финансовых отчетах компания не разбивает показатели по регионам, сообщая только общие результаты.

Полный отчет за 2020-й Tesla еще не выложила, сообщив только, что за год поставки ее электрокаров составили почти 500 тысяч штук. CNBC уточняет, что в отчетах компания объединяет поставки старых Model S и Model X c новыми Model 3 и Model Y.

Tesla сообщает данные о выпущенных в продажу автомобилях за квартал в Национальное управление безопасности дорожного движения США. По данным ведомства, за первые девять месяцев 2020 года Tesla произвела 66,2 тысячи Model 3 и 46,8 тысячи Model Y для внутреннего рынка.

Читайте также В автомобилях Tesla теперь можно петь караоке, смотреть кино и выбирать пункт назначения наудачу