«КамАЗ» показал свой первый электромобиль «Кама-1». Он выглядит как «Ока», а стоит как треть «Теслы»

Компания «КамАЗ» представила в Москве электромобиль под рабочим названием «Кама-1». Презентация прошла 10 декабря на выставке «Вузпромэкспо-2020».

ПАО «Камаз»

Электромобиль разрабатывали с 2018 года. Его спроектировали в Санкт-Петербургском политехническом университете (СПбПУ). В «КамАЗе» сообщили, что электромобиль находится в статусе промышленного предсерийного образца, он прошел все испытания и сертификацию.

Трехдверный кроссовер «Кама-1» рассчитан на четырех человек. Он способен проезжать до 250 километров без подзарядки, ехать со скоростью до 150 километров в час и выдерживать 50-градусные морозы. Разгон до 100 километров в час — за 6,7 секунды. Длина автомобиля составляет 3,4 метра, ширина — 1,7 метра, высота — 1,6 метра, клиренс — 160 миллиметров. Российские автомобильные издания сравнивают автомобиль с «Окой», которую также выпускал «КамАЗ».

Электромобиль получил литий-ионный аккумулятор емкостью 33 киловатт-часа и электродвигатель мощностью 80 киловатт. Аккумулятор полностью заряжается за шесть часов (на 70-80% — за 20 минут). Также «Кама-1» оснащена электронной системой ADAS третьего уровня, которая помогает водителю при вождении и парковке. На рулевой колонке «Камы-1» расположена система управления электромобилем.

Цена электромобиля составит около одного миллиона рублей (примерно 13 700 долларов), сообщало агентство «Прайм» в конце ноября. Для сравнения: цены на самую бюджетную версию электромобиля Tesla — Model 3 — в США начинаются от 37 990 долларов.

Ожидается, что продажи «Камы-1» начнутся в 2021 году. Производитель рассчитывает, что сможет продавать около 20 тысяч машин в год.

В 2019 году, по оценке агентства «Автостат», в России продали 353 электромобиля,что на 145% больше, чем в 2018 году, когда продали 144 штуки.

В сентябре ГАЗ представил первый российский коммерческий электромобиль GAZelle e-NN в трех модификациях: грузопассажирский фургон-комби, микроавтобус и маршрутный микроавтобус. Серийное производство намечено на 2021 год.