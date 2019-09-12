Audi показала концепт автомобиля без фар. Вместо них — дроны с фонарями
Немецкая компания Audi привезла на 68-й Международный автомобильный салон во Франкфурте концептуальный электрокар Audi AI: Trail. Его главная особенность — отсутствие фар!
Авторы концепта считают, что функцию фар будут выполнять пять треугольных дронов со встроенными светодиодными элементами. Они будут лететь перед машиной и подсвечивать дорогу, а также передавать на дисплей перед водителем изображение со встроенных камер.
Производитель позиционирует AI: Trail как внедорожник: в салоне предусмотрено место для крупногабаритного багажа (например, палатки), задние сиденья можно снять и превратить в гамаки, дроны использовать как портативные фонарики. В комплектации выставочной модели даже есть бинокль.
На одном заряде машина может проехать до 400-500 километров по гладкой дороге и до 250 километров по пересеченной местности. В ней также есть автопилот, но работает он только на обустроенных дорогах. Выйдет ли концепт когда-либо в производство, неизвестно.