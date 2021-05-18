Авиакомпания S7 отменила все рейсы в Турцию до конца октября

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S7 Airlines отменила рейсы в Турцию до 30 октября — окончания летнего сезона авиакомпании, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Такое решение, пояснили в авиакомпании, принято из-за неопределенности по направлению. «Мы будем готовы возобновить продажи, как только эпидемиологическая обстановка нормализуется, а авиасообщение будет восстановлено», — сказала пресс-секретарь S7 Group Ирина Дунькова.

О резком сокращении рейсов в Турцию объявил и «Аэрофлот». В июне «Аэрофлот» собирается выполнять лишь два рейса в неделю в Стамбул. Если ситуация с полетами в Турцию изменится, заверил официальный представитель авиакомпании Михаил Демин, «Аэрофлот» готов пересмотреть расписание полетов.

Российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом приостановил полеты в Турцию с 15 апреля до 1 июня. 17 мая появились сообщения, что запрет будет продлен до 30 июня, однако пока они официально не подтверждены.

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