«Аэрофлот» отменил рейсы в Турцию на июнь. СМИ сообщили, что запрет на полеты в страну для россиян будет продлен

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Авиакомпания «Аэрофлот» прекратила продажи и отменила все рейсы в Турцию в июне — кроме двух рейсов в неделю, разрешенных оперативным штабом при правительстве по борьбе с коронавирусом. Об этом пишет ТАСС

Официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин заявил, что продажа билетов на июнь была прекращена, чтобы «не создавать неудобств пассажирам в связи с возможными отменами [рейсов]».

«Мы, как и другие перевозчики, находимся в ожидании решения штаба правительства», — сказал Демин, добавив, что «Аэрофлот» со своей стороны готов снова открыть продажи на рейсы в Турцию.

Накануне «Известия», РИА Новости, «Интерфакс» и РБК со ссылкой на письмо для агентов «Аэрофлота» сообщили, что приостановка авиасообщения с Турцией, которую оперативный штаб ввел с 15 апреля до 1 июня, будет продлена до 30 июня. Официально оперштаб пока не подтвердил эту информацию.

Оперштаб объяснил приостановку полетов в Турцию ухудшением эпидемиологической ситуации в этой стране.

С 15 апреля по 1 июня туры в Турцию забронировали 500 тысяч россиян. Им пришлось перенести или отменить поездки.

Кроме Турции, на полтора месяца также были приостановлены полеты в Танзанию.

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