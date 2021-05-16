Беларусь лишили права на проведение этапа Кубка мира по биатлону в 2022 году

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Международный союз биатлонистов (IBU) перенес в Финляндию этап Кубка мира по биатлону, который должен был пройти в Беларуси в марте 2022 года. Об этом сообщается на сайте IBU.

Решение о переносе было принято исполнительным комитетом в свете текущей ситуации в Беларуси, чтобы обеспечить организационным комитетам, национальным федерациям и их командам уверенность с точки зрения планирования.

В связи с этим первые два этапа Кубка мира в ноябре и декабре 2021 года пройдут в шведском Эстерсунде. Ранее планировалось, что стартовый этап примет финский Контиолахти.

В феврале Международная федерация хоккея отобрала у Беларуси право на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года. Турнир пройдет в Латвии.

Незадолго до переноса первенства автопроизводитель Skoda, косметический бренд Nivea и производитель автомобильных масел Liqui Moly отказались спонсировать чемпионат, если его матчи пройдут в Беларуси.

В апреле власти Беларуси запретили ко ввозу в страну продукцию Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf (немецкая компания, владеющая брендом Nivea). Причиной были названы «недружественные действия в отношении белорусского народа».

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