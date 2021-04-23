В Беларусь запретили ввозить машины Skoda, автомасла Liqui Moly и косметику Nivea. Ранее эти бренды отказались спонсировать ЧМ по хоккею в Минске

Правительство Беларуси временно запретило ввозить на территорию страны продукцию автопроизводителя Škoda Auto, компании Liqui Moly, выпускающей автомобильные масла и смазочные материалы, а также владельца ряда косметических брендов Beiersdorf.

Для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа правительством установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь.

В сообщении правительства сказано, что запрет распространяется на 14 торговых марок компании Beiersdorf, выпускающей средства по уходу за кожей. Среди них — косметика Nivea, La Prairie, Florena, Skin Stories, аптечная косметика Eucerin, бальзам для губ Labello, пластыри Hansaplast.

Запрет вступит в силу через 10 дней после официальной публикации постановления правительства и будет действовать в течение полугода.

В январе автопроизводитель Skoda, косметический бренд Nivea и производитель автомобильных масел Liqui Moly отказались спонсировать предстоящий чемпионат мира по хоккею, если его матчи пройдут в Беларуси. После этого Международная федерация хоккея отобрала у Беларуси право на проведение чемпионата и передала его Латвии.

В марте Александр Лукашенко своим указом позволил вводить запрет на ввоз товаров из стран, которые ввели санкции в отношении Беларуси. В октябре-декабре 2020 года Евросоюз ввел санкции против 88 человек, включая Александра Лукашенко, а также семи юридических лиц, в основном оборонных предприятий.

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