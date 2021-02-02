Чемпионат мира по хоккею 2021 года целиком пройдет в Латвии. Такое решение приняла Международная федерация хоккея (IIHF).

Чемпионат пройдет с 21 мая по 6 июня. Игры состоятся на стадионе «Арена Рига», а также в здании Олимпийского спортивного центра, который переделают под каток вместимостью в шесть тысяч зрителей.

Первоначально планировалось, что чемпионат пройдет в Риге и в Минске. Однако на фоне жесткого подавления массовых митингов в Белоруссии Латвия заявила, что откажется от проведения совместного чемпионата. В январе 2021 года IIHF сообщила, что совместная заявка стран аннулирована — «из-за невозможности обеспечить безопасность при проведении турнира» в Минске.

Латвия принимала мировое первенство один раз, в 2006 году.