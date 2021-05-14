Из официального плейлиста чемпионата Европы по футболу убрали трек Моргенштерна из-за мата

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Треки российских рэперов Моргенштерна и 10age исключили из официального плейлиста чемпионата Европы по футболу из-за наличия нецензурной лексики, сообщает РИА Новости.

14 мая организаторы Евро-2020, который пройдет в 2021 году, представили официальный гимн турнира «We Are The People». Его записал диджей Мартин Гаррикс с участниками U2 Боно и Эджем. Тогда же в стриминговых сервисах появился плейлист #EUROHyped — его курирует Гаррикс, а треки для него выбирают футболисты, участвующие в Евро.

Изначально в плейлисте присутствовали совместный трек «Leck» Моргенштерна, казахского диджея Иманбека и американского рэпера Fatty Wap, а также композиция «Нету интереса» рэпера 10age. Через несколько часов обе песни исчезли из плейлиста на Spotify. Сейчас в нем от российских исполнителей доступна композиция «Moscow Calling» группы Gorky Park.

В плейлисте на Apple Music на момент написания новости трек Моргенштерна уже удален, а трек 10age пока доступен.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА, ассоциация «связалась с третьей стороной, которая курировала плейлисты, и проинструктировала их немедленно удалить» песни российских исполнителей с нецензурной лексикой. «УЕФА приносит извинения за нарушение, и мы предпримем шаги, чтобы этого больше не повторилось», — заявили в организации.

Примечательно, что в плейлисте #EUROHyped можно найти еще немало композиций иностранных исполнителей, которые помечены, как содержащие нецензурную брань.

Из-за пандемии коронавируса Евро-2020 был перенесен на лето 2021 года. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах: это Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.

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