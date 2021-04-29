Украина включила Моргенштерна в список лиц, угрожающих национальной безопасности

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Министерство культуры и информационной политики Украины внесло рэпера Моргенштерна (Алишер Валеев) в список лиц, угрожающих национальной безопасности.

Моргенштерна внесли в список по требованию Службы безопасности Украины. Причины этого решения не уточняются.

После включения в список Моргенштерн не сможет посещать Украину.

Список российских деятелей культуры, угрожающих национальной безопасности Украины, Киев ведет с 2015 года.

Среди фигурантов списка — актеры Иван Охлобыстин, Михаил Боярский и Михаил Пореченков, певцы Николай Расторгуев, Григорий Лепс и Олег Газманов, певицы Наташа Королева и Лолита Милявская. Большинство из них либо выступали в Крыму после его присоединения к России, либо публично поддерживали политику РФ в отношении Украины.

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