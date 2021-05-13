Актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко отправят на съемки художественного фильма в космос

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Госкомиссия по отбору космонавтов выбрала кандидатов, которые отправятся в космос для съемок художественного фильма под рабочим названием «Вызов».

Как сообщили «Медузе» в пресс-службе Первого канала, после медицинского и творческого отбора в основной экипаж рекомендовали включить актрису Юлию Пересильд («Зулейха открывает глаза») и режиссера Клима Шипенко («Холоп»), а в дублирующий — актрису Алену Мордовину («Звоните ДиКаприо!») и оператора Алексея Дудина («Движение вверх», «Т-34»).

В конкурсе на главную роль в фильме могли участвовать все желающие. После отбора госкомиссия предложила 26-летней Галине Каировой, выпускнице краснокутского летного училища гражданской авиации, продолжить отбор в отряд космонавтов на профессиональной основе.

Четверо отобранных кандидатов не позднее 1 июня начнут специальную подготовку: их ожидают испытания на центрифуге и вибростенде, ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости, парашютная подготовка. Первый канал собирается освещать это в своем эфире.

В сентябре 2020 года «Роскосмос» объявил о планах снять первый художественный фильм в космосе под рабочим названием «Вызов». Вместе с госкорпорацией его собираются снять Первый канал и студия Yellow, Black and White.

В «Роскосмосе» говорили, что на осень 2021 года намечен полет пилотируемого корабля к Международной космической станции, предусмотренный сюжетом киноленты. Режиссер фильма — Клим Шипенко, среди продюсеров — глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Весной 2020 года издание Deadline сообщило, что актер и режиссер Том Круз, компания SpaceX Илона Маска и NASA работают над первым фильмом в космосе. В NASA в ответ сказали, что рады сотрудничать с Томом Крузом в съемках фильма на МКС. Когда состоятся съемки, пока неизвестно. В июле 2020 года NME писал, что сценарий фильма еще не готов.

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