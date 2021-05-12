Словакия объявила о начале вакцинации «Спутником V»

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Российская вакцина «Спутник V» в начале июня будет включена в программу вакцинации в Словакии. Об этом заявил министр здравоохранения страны Владимир Ленгварский, передает словацкое издание Pravda.

Вакцина «Спутник V» будет доступна для людей от 18 до 60 лет. Словакия заказала в общей сложности два миллиона доз препарата. Первая партия из 200 тысяч доз была доставлена в страну в начале марта.

В конце марта премьер-министр Словакии Игорь Матович ушел в отставку из-за политического кризиса, обострившегося после заказа российской вакцины. В апреле власти Словакии заявили, что полученные ими образцы «Спутника V» отличаются от образцов, про которые писал научный журнал The Lancet. В ответ Российский фонд прямых инвестиций, курирующий производство вакцины, потребовал от Словакии вернуть поставленный препарат.

Кроме «Спутника V», в Словакии доступны препараты Pfizer и Moderna. Также в стране одобрена вакцина AstraZeneca, но 11 мая ее использование было приостановлено после смерти вакцинированной пациентки.

Словакия наряду с Венгрией решила начать применение «Спутника V» до его официального одобрения регулятором Евросоюза — Европейским агентством по лекарственным средствам.

Также «Спутник V» применяют в Сан-Марино — государстве в центре Италии, которое не входит в ЕС. 12 мая власти Сан-Марино объявили, что начнут прививать «Спутником V» туристов.

«Спутник V» в Сан-Марино

Кажется, Сан-Марино станет одной из первых стран в мире (и первой в Европе), которая полностью вакцинируется. И все благодаря «Спутнику V» The Washington Post рассказывает, как этот успех обернулся политической проблемой

«Спутник V» в Сан-Марино

Кажется, Сан-Марино станет одной из первых стран в мире (и первой в Европе), которая полностью вакцинируется. И все благодаря «Спутнику V» The Washington Post рассказывает, как этот успех обернулся политической проблемой

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