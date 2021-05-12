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Bloomberg: Евросоюз подозревает Россию в попытке интегрировать самопровозглашенные ДНР и ЛНР

Источник: Bloomberg

Европейский союз считает, что Россия пытается поглотить территории на востоке Украины, которые не подчиняются Киеву. Об этом свидетельствует документ, который Брюссель на этой неделе представил государствам-членам ЕС. С ним ознакомился Bloomberg.

В документе говорится, что такие действия как организация выборов в Донбассе и выдача жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР российских паспортов направлены на «фактическую интеграцию неподконтрольных правительству Украины территорий в Россию».

В документе также перечислены меры, которые Евросоюз может предпринять, «для повышения устойчивости Украины к российской агрессии». Среди них — помощь в вакцинации против коронавируса и усиление мер по отказу от признания российских паспортов, выданных жителям Крыма и Донбасса.

Россия неоднократно отрицала намерения по захвату территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявляя о приверженности Минским соглашениям, согласно которым республики должны получить особый статус в составе Украины.

С конца марта на фоне обострения конфликта в Донбассе Россия нарастила военное присутствие у границ Украины. Киев назвал это «игрой мускулами», Москва — военными учениями. В конце апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о возвращении войск с учений на юге России в места постоянной дислокации.

Обострение в Донбассе

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