SpaceX запустит спутник к Луне, оплаченный криптовалютой Dogecoin

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В 2022 году компания SpaceX запустит к Луне спутник Doge-1 по контракту, оплаченному криптовалютой Dogecoin. Об этом в твиттере сообщил основатель компании Илон Маск.

«Первая криптовалюта в космосе. Первый мем в космосе», — написал он.

Спутник Doge-1 принадлежит канадской компании Geometric Energy Corporation. Аппарат весом 40 килограммов выведет на орбиту ракета-носитель Falcon 9 в первом квартале следующего года. «Эта миссия продемонстрирует возможности применения криптовалют за пределами орбиты Земли и заложит основу для межпланетарной торговли», — говорится в заявлении компании.

Криптовалюта Dogecoin была создана в шутку в 2013 году в честь интернет-мема Doge. С начала 2021 года пользователи Reddit проводили флешмоб «To the Moon», координированно скупая Dogecoin и стремясь «отправить на Луну» эту криптовалюту, чтобы ее стоимость достигла одного доллара.

Илон Маск поддержал флешмоб несколькими твитами про Dogecoin — после этого ее стоимость начала резко расти. 1 апреля он написал, что SpaceX отправит Dogecoin на Луну, и курс криптовалюты вырос на 20 процентов. Напротив, после недавнего выступления Маска в шоу Saturday Night Live, где он также пошутил про Dogecoin, ее курс начал падать. Сейчас по капитализации Dogecoin считается четвертой крупнейшей криптовалютой в мире.

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