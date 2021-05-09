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Основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск заявил, что у него синдром Аспергера — расстройство психологического развития, при котором человек испытывает сложности с социализацией и невербальной коммуникацией, но у него нет заметного отставания в развитии речи и интеллекта.

Маск сделал такое признание во вступительном слове к выпуску юмористической программы Saturday Night Live (SNL) на телеканале NBC, в которой он был приглашенным ведущим.

«Мое выступление сегодня — историческое, ведь я стану первым ведущим SNL с Аспергером. По крайней мере первым, кто в этом признался», — сказал Маск.

Также Маск во вступительном слове обратился к тем, кого могли задеть его неоднозначные высказывания в соцсетях. «Всем, кого я обидел, я хочу сказать: „Я переизобрел электромобили, и я отправляю людей на Марс на космическом корабле, — вы что и правда думали, что я буду сдержанным нормальным парнем?“».

Маск также упомянул эпизод, когда он курил марихуану в подкасте комика Джо Рогана. Такое, подчеркнул основатель SpaceX, случилось лишь однажды, но ему теперь это постоянно припоминают — «как будто я только и делаю, что хожу из подкаста в подкаст и там курю». Не обошлось и без шутки про Dogecoin. Именно эту криптовалюту, по словам главы Tesla, он подарил своей маме Мэй на День матери.

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