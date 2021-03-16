Илон Маск записал песню про NFT. И пообещал продать ее как NFT

Сооснователь Tesla, рэпер, технокороль и продюсер электронной музыки Илон Маск выпустил трек о технологии NFT, позволяющей человеку закрепить за собой владение любым цифровым объектом искусства и после продать его. «Я продаю эту песню об NFT как NFT», — написал бизнесмен у себя в твиттере.

Трек сопровождается зацикленным роликом с золотой статуэткой, неоновой надписью NFT и каруселью с Доге и монетами (отсылка к криптовалюте Dogecoin, которую активно поддерживает Маск). В самом треке звучат слова «Computers never sleep» («Компьютеры никогда не спят»).

Неизвестно, пошутил ли бизнесмен о продаже трека — он не приложил к твиту никаких ссылок. И, если не пошутил, остается вопрос: на какой платформе Маск собирается это сделать?

В любом случае, кажется, его ждет успех: художник Майк Винкельманн, более известный как Beeple, то ли в шутку, то ли всерьез предложил сооснователю Tesla 69 миллионов долларов за его новую песню. Впрочем, Маск согласился только на Dogecoin. Работу самого Винкельманна в середине марта продали за 69 миллионов долларов как NFT-токен. Это был JPG-файл с коллажем из всех изображений, которые художник ежедневно публиковал в интернете в течение пяти тысяч дней, начиная с 2007 года.

Подробнее о технологии, вдохновившей Илона Маска

Все вокруг обсуждают NFT — а кто-то даже на нем зарабатывает (пока мы опять сидим на диване). Что это такое и как устроено? И можно ли там продать какое-то свое творение?

Подробнее о технологии, вдохновившей Илона Маска

Все вокруг обсуждают NFT — а кто-то даже на нем зарабатывает (пока мы опять сидим на диване). Что это такое и как устроено? И можно ли там продать какое-то свое творение?