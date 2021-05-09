Лукашенко подписал декрет о передаче власти в случае его смерти

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Александр Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя». Этот документ, сообщает БЕЛТА, предусматривает, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр.

На территории страны при этом незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом безопасности определяется перечень мер по их обеспечению.

Декрет предусматривает, что Совет безопасности совместно с губернаторами должен решить вопрос о проведении выборов нового президента, назначив их дату. Документ вступает в силу с момента подписания.

О подготовке декрета о переходе в Беларуси в случае чрезвычайной ситуации президентских полномочий к Совету безопасности Лукашенко объявил в конце апреля через несколько дней после того, как российская ФСБ и белорусский КГБ объявили о предотвращении покушения на него. Тогда Лукашенко подчеркнул, что декрет об экстренной передаче власти — лишь мера предосторожности. «А не то что я хочу кому-то что-то сдать или передать», — сказал он.

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