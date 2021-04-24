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Александр Лукашенко заявил, что подпишет декрет о переходе в Беларуси в случае чрезвычайной ситуации президентских полномочий к Совету безопасности.

«Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили — назавтра Совет безопасности будет наделен полномочиями», — цитирует БЕЛТА заявление Лукашенко.

Такая необходимость, считает Лукашенко, вряд ли наступит, но терять бдительность нельзя. «Я должен предусмотреть все», — сказал он. Решение о подготовке декрета было принято давно, подчеркнул Лукашенко. «А не то что я хочу кому-то что-то сдать или передать. Ребята, никогда этого не будет. Я готов на все, но только чтобы сохранить мою и вашу страну», — добавил он.

18 апреля российская ФСБ и белорусский КГБ заявили о предотвращенном покушении на Александра Лукашенко. В подготовке покушения Лукашенко публично обвинил белорусского политолога Александра Федуту, главу оппозиционной партии БНФ Григория Костусева и живущего в США белорусского адвоката Юрия Зенковича. По словам Лукашенко, за покушением стояли спецслужбы США. О сорванных планах покушения на Лукашенко говорил и президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию.

Александр Лукашенко в августе 2020 года был в очередной раз объявлен победителем президентских выборов. Оппозиция итогов выборов не признала, заявив о многочисленных фальсификациях. Массовые протесты, начавшиеся в Беларуси после выборов, были жестко разогнаны. Уходить в отставку Лукашенко отказался.