«Я за новые выборы. Вместе с американцами: они накосячили больше» Лукашенко вручил госнаграды и вдруг высказался обо всем на свете

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На меня подали в прокуратуру Германии. Пусть бы Великобритания уже выступила, Америка, Франция. Но не наследники фашизма. Кто вы такие, чтобы меня судить? Вы еще не отмазались перед белорусами за то, что натворили в середине XX века. Если уж меня судить, то тогда надо судить и . «Желтые жилеты» не надо объяснять? Десятки людей застрелили… Вот давайте по очереди и меня туда. Страны G7 потребовали провести в Беларуси новые выборы президента: я — за. Вместе с американцами: они накосячили больше, вытерли ноги о Трампа. То, что вы, журналисты с чекистами, рассказали о на меня, — это цветочки. Ягодка еще не показана. Но мы покажем — и вы ужаснетесь. Мы раскрутили дело благодаря обычным людям, в том числе, когда заговорщики искали погреб, чтобы спрятать моих сыновей. Мерзавцы. На 9 мая оппозицию призывают выходить на улицы. Я сразу подумал: а под какими флагами? Вы что, развернете и пойдете к ветеранам? Противники власти понимают, что мы не сможем допустить, чтоб они испоганили эту Победу флагами предателей. Цугцванг полный. Вчера мы в пробирке получили свою белорусскую вакцину от коронавируса. Как врачи называют, живую вакцину. Посмотрим, что будет послезавтра, когда изменится болезнь. Мы приспособим вакцину к тому штамму, который будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится.

Это пересказ выступления Александра Лукашенко перед журналистами после вручения государственных наград. За основу взяты сообщения агентства «Белта» (раз, два, три, четыре, пять, шесть) и РИА Новости. Фразы, оформленные от первого лица, необязательно являются точными цитатами.

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Пересказал Александр Бакланов Фото в анонсе: Сергей Гапон / Pool / Reuters / Scanpix / LETA