Нападение на параде 9 мая, гранатометы, снайпер и внедренный агент Лукашенко рассказал о сценариях готовившегося на него покушения

Василий Федосенко / Reuters / Scanpix / LETA

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Александр Лукашенко заявил, что готовившие на него рассматривали три сценария. Об этом он рассказал журналистам 24 апреля во время посещения Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, сообщает БЕЛТА.

Первоначально, по словам Лукашенко, планировали убить его во время парада в честь Дня Победы 9 мая (он не уточнил, какого именно года). Однако от этой идеи пришлось отказаться, так как «представить реализацию в Беларуси такого замысла сложно», пишет БЕЛТА, не вдаваясь в подробности.

Отказавшись от этого плана, продолжил Лукашенко, участники заговора решили обстрелять его кортеж из гранатометов. Причем, по его словам, гранатометы закупили и привезли в Беларусь. Однако, сказал Лукашенко, кортеж ездит на высокой скорости, и вероятность попасть в автомобиль в таких условиях очень мала.

По третьему сценарию, пересказывает БЕЛТА выступление Лукашенко, вооруженные люди должны были напасть на загородную резиденцию президента. На уничтожение резиденции вместе с главой государства выделялось 10 миллионов долларов, а на снайпера — один миллион, заявил Лукашенко, не став уточнять детали плана.

Также, по его словам, в президентское окружение для сбора информации был специально внедрен политолог Александр Федута. В середине апреля Федуту, который в 1990-х годах был пресс-секретарем Лукашенко, в 2005-м стал автором его первой политической биографии, а затем перешел в оппозицию, в середине апреля сотрудники белорусского КГБ задержали в Москве и вывезли в Беларусь. Были, сообщил Лукашенко, и другие информаторы, которых пока не вычислили.

В свою очередь среди заговорщиков, рассказал Лукашенко, был сотрудник спецслужб, который исполнял роль продавшегося генерала. «Это был наш агент. Молодец. Спасибо парню, он здорово нам помог, не побоялся. Они через него хотели поднять армию», — заявил он.

С помощью армии, заявил Лукашенко, участники заговора собирались блокировать Минск. В этом случае, считает он, произошли бы столкновения между находящимися в городе силами ОМОНа, внутренних войск, МВД и КГБ, и началась бы «самая страшная и горячая гражданская война, которую не имела ни одна страна».

Также, по словам Лукашенко, заговорщики собирались отключить энергосистему Минска. Об этом, в частности, говорил президент РФ 21 апреля в послании Федеральному собранию. Вот цитата Путина: «Готовилась блокада Минска, включая городскую инфраструктуру и средства коммуникации, полное отключение всей энергосистемы столицы Белоруссии! Это значит, между прочим, что, по сути, велась подготовка к массированной кибератаке. А как иначе-то? Это так, знаете, просто одним рубильником не сделаешь».

Все это заговорщики, заявил Лукашенко, собирались сделать для того, чтобы «на сутки прийти к власти», а затем «попросить ввести войска НАТО на территорию Беларуси и выстроить их на восточной границе у Смоленска». «Это был трамплин — я вам всегда говорил — для нападения на Россию. Это был первый шаг», — заявил Лукашенко.

По словам Лукашенко, это далеко не все подробности готовившегося заговора. «Это еще цветочки», — сказал он, добавив, что некоторые другие детали будут раскрыты в фильме-расследовании, который готовит телеканал ОНТ. Но и там, по его словам, расскажут не все.