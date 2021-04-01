Наталья Эйсмонт Валерий Шарифулин / ТАСС / Scanpix / LETA

Белорусский государственный телеканал ОНТ выпустил двухсерийный фильм «Манкурты» (первая и вторая серии) о разоблачении группы людей, которых подозревают в шпионаже. В нем рассказывается о контрразведывательной операции КГБ Беларуси, в ходе которой сотрудника этой спецслужбы задержали по обвинению в государственной измене. Коротко о фильме пишут Tut.by и «Медиазона Беларусь».

Спецоперацию завершить осенью 2020 года, но, как утверждает ОНТ, «потянув за одну ниточку, контрразведка распутала целый клубок шпионских игр». Глава белорусского КГБ Иван Тертель рассказал, что тогда его ведомство узнало о неком сотруднике, который пытается «выйти на связь с иностранной спецслужбой для передачи информации закрытого служебного характера».

По утверждению авторов фильма, в ходе операции КГБ решила установить «формы и методы работы иностранных спецслужб, всех участников агентурной сети и каналов эвакуации из Беларуси лиц, причастных к шпионской деятельности». С санкции Александра Лукашенко к операции привлекли высокопоставленных сотрудников. Также в ней участвовал сам «предатель из КГБ», который после задержания работал под контролем спецслужб.

В предательстве заподозрили 37-летнего подполковника КГБ Алексея Храловича. Он якобы имел доступ к секретам, которые интересовали «заказчиков», — «а особенно их интересовала любая информация о высоких должностных лицах» Беларуси. При этом авторы фильма прямо не уточняют, о каких «заказчиках» идет речь (хотя во второй серии оговариваются, что в этих материалах была «заинтересована» Польша).

Неназванный сотрудник КГБ заявил ОНТ, что «был подготовлен целый массив из информационных материалов», который могут заинтересовать иностранные спецслужбы. В их числе оказались записи разговоров пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт, которые в ноябре 2020 года распространил белорусский оппозиционный телеграм-канал Nexta Live, признанный властями страны экстремистским. В фильме показали, как Эйсмонт якобы устраивает инсценировку эти разговоров, сидя в кабинете.

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После этого в КГБ подготовили архив поддельных секретных документов государственной важности, доступный по паролю, а Алексей Хралович пообещал передать архив основателю Nexta Степану Путило, но поставил условием собственный выезд из Беларуси — например, на дипломатическом автомобиле.

Авторы фильма заявили, что с подполковником КГБ, подозреваемым в госизмене, также общался белорусский диссидент, бывший заместитель командира боевой группы антитеррористического подразделения МВД «Алмаз» Игорь Макар (перешел на сторону оппозиции в 2006 году, после чего уехал из Беларуси). Автор фильма ОНТ сказал, что «трудно представить, агентом скольких разведок он является». Макар якобы предложил передать архив документов ему, а не Путило. Телеканал показал, как Хралович общался с Макаром по телефону, пока рядом с ним находились сотрудники спецслужб.

С выездом Храловича из Беларуси должен был помочь «человек Макара», бывший сотрудник спецподразделения «Алмаз» подполковник Вячеслав Сидоракин, который пропал в феврале 2021 года. В фильме его описали как «профессионала в минно-подрывном деле», который «готовил наемников для боевых действий на Ближнем Востоке». На допросах, показанных ОНТ, Сидоракин рассказал, что его просили помочь Храловичу выехать из Беларуси в Россию, а сам он настаивал на том, чтобы это сделали именно на дипломатической машине.

Сидоракин, по утверждению авторов фильма, вместе «со своими подельниками» Юрием Гаркачом и Сергеем Старченко готовил похищения бизнесменов, чиновников и сотрудников силовых ведомств, сотрудничал с иностранными спецслужбами и помогал незаконно пересекать границу. В Гомеле, Минске и Минском районе нашли три тайника «от Сидоракина», где находились оружие, «десятки килограммов взрывчатки», патроны, мины, гранаты и гранатометы. Когда «группу Сидоракина» задержали, «за рубежом» приняли решение «переправить предателя через государственную границу по второму каналу».

Помочь с выездом Храловича из Беларуси по просьбе Игоря Макара должна была белоруска Ольга Соломеник, которая долгое время жила в Польше и, по выражению авторов фильма, «закрутила роман с сотрудником польских спецслужб и была замешана в шпионских играх».

Вечером 16 марта Хралович сел в машину Соломеник, после чего их задержали. Соломеник согласилась сотрудничать с КГБ и не стала рассказывать о случившемся Игорю Макару. В дальнейшем, утверждают авторы фильма, Соломеник под контролем КГБ общалась с Макаром: сперва она объясняла, что Хралович не пересек границу из-за усиления, затем потребовала 50 тысяч евро за архив документов, а, когда Макар стал ей угрожать, отказалась с ним общаться.

Также белорусские силовики задержали некоего Владимира Трифонова, который, по версии силовиков, должен был провести Храловича через государственную границу. В фильме закованный в наручники Трифонов рассказывает о подготовке к ее пересечению.

Судя по фильму, по этому делу задержали Сидоракина, Гаркача, Старченко, Соломеник и Трифонова. Против них возбудили дела о государственной измене и незаконном обороте оружия (какие обвинения предъявили каждому из них, не уточняется). Они находятся в СИЗО КГБ Беларуси, утверждает ОНТ. Также задержан Алексей Хралович, также подозреваемый в измене. Дела о госизмене также возбудили в отношении Игоря Макара и основателя Nexta Степана Путило (оба находятся за пределами Беларуси).

В фильме ОНТ также рассказали о сотруднике белорусского Генштаба капитане Дмитрие Ураде, который, по данным спецслужб, 14 марта во время дежурства сфотографировал секретное письмо от главы МВД, адресованное министру обороны, и «отправил польскому телеграм-каналу». Урада задержали по делу о государственной измене.

Глава КГБ Иван Тертель заявил ОНТ, что Александр Лукашенко «с самого начала был посвящен во все детали проводимой контрразведывательной операции», он лично участвовал «в разработке оперативного замысла», а также согласовывал основные решения.

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