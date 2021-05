Манижа немного изменила песню для «Евровидения»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Певица Манижа, представляющая Россию на «Евровидении» в 2021 году, незначительно изменила песню «Russian Woman», написанную для конкурса. Об этом она сообщила на пресс-конференции, трансляцию которой вел ютьюб-канал Wiwibloggs.

«Я несколько изменила песню, когда записывала ее до релиза», — рассказала певица, отвечая на вопрос журналистки, которая заметила, что в новом варианте песни изменился припев.

Речь о строчке, которую Манижа пела по-английски: «Youʼre strong enough to bounce against the wall» («Ты достаточно сильна, чтобы отскочить от стены»). Певица поменяла «bounce» («отскакивать») на «break» («ломать»). В новом варианте она звучит как «Youʼre strong enough, youʼre gonna break the wall» («Ты достаточно сильна, ты сломаешь стену».

«Я решила, что мы не отскакиваем от стены, мы тут, чтобы сломать стену», — объяснила Манижа.

Манижа — российская певица таджикского происхождения. Ее выбрали для участия на «Евровидении» от России по результатам зрительского голосования, прошедшего на Первом канале в начале марта. После выдвижения Манижи на конкурс в интернете стали публиковать ксенофобные комментарии о певице. В то же время Следственный комитет начал проверку песни «Russian Woman» по заявлению издания .

Текст песни «Russian Woman» раскритиковала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко: «Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред» (в тексте песни кони не упоминаются).

«Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Нидерландах. Манижа выступит в первом полуфинале конкурса 18 мая под третьим номером.

