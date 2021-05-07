Издание RISE Moldova нашло настоящего владельца молдавского паспорта, которым пользовался в Чехии «Александр Петров»

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Заграничный паспорт на имя гражданина Молдовы Николая Попы, которым предполагаемый офицер Александр Мишкин (также известен как «Александр Петров») пользовался при операции по подрыву военных складов в Чехии в 2014 году, принадлежал реальному человеку. Об этом рассказал редактор проекта журналистских расследований RISE Moldova Владимир Тхорик.

Копию поддельного загранпаспорта ранее опубликовали журналисты-расследователи из The Insider и Bellingcat. Журналисты RISE Moldova обнаружили номер этого паспорта в одной из зарубежных баз авиапассажиров. Они выяснили, что при подделке паспорта были заменены имя и дата рождения, но номер и год выдачи остались прежними.

Через базу авиапассажиров журналисты RISE Moldova нашли и настоящего владельца паспорта. Им оказался 38-летний молдаванин Виталий К., живущий в США. Он пользовался своим паспортом и в 2015 году — то есть, уже после его подделки и использования в Чехии. Виталий К. летал по этому паспорту из Кишинева в Нью-Йорк (транзитом через Москву) и обратно.

Журналисты RISE Moldova связались с мужчиной в соцсетях. «Ерунда какая-то. <…> Я не был в России, не был на заработках и не отдыхал там. Просто проездом был в аэропорту, и то не выходил в город даже. Не останавливали меня, не спрашивали. Это какие-то махинации», — заявил им Виталий К.

В апреле Чехия обвинила ГРУ в организации взрывов на военных складах в деревне Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека. По версии чешских властей, взрывы были результатом операции против болгарского торговца оружием.

Чехия объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГРУ «Александра Петрова» и «Руслана Боширова» (настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига), которых Великобритания ранее обвиняла в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

Чешские власти заявили, что в стране офицеры ГРУ пользовались российскими паспортами на имя Петрова и Боширова, а также паспортом Молдовы на имя Николай Попа и паспортом Таджикистана на имя Руслан Табаров. The Insider и Bellingcat сообщили, что паспорт Попы использовал Мишкин. Власти Молдовы заявили, что не выдавали россиянину этот документ.

Россия назвала обвинения в причастности к взрывам на складах в Врбетице абсурдными. Москва и Прага взаимно выслали дипломатов.

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