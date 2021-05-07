Amnesty International вновь признает Навального узником совести

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Международная правозащитная организация Amnesty International намерена вернуть статус «узника совести» российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом, как пишет Reuters, рассказал соратник политика Леонид Волков во время выступления перед комитетом по иностранным делам Палаты общин Канады.

По информации Волкова, Amnesty опубликует соответствующий пресс-релиз 12 мая — «после того, как изучит, как на нее могла повлиять российская кампания по дезинформации».

В российском представительстве организации «Медузе» отказались прокомментировать слова Волкова.

В январе 2021 года, после задержания Алексея Навального по приезде в Москву из Берлина, Amnesty International признала политика узником совести, потребовав его немедленного освобождения. Через месяц организация отозвала этот статус — вероятно, из-за высказываний политика о мигрантах в 2000-х годах. В марте Amnesty выступала с новым заявлением в поддержку Навального, осуждая условия его содержания в колонии в городе Покров.

29 марта новым генеральным секретарем Amnesty International назначили Аньес Калламар, которая была спецдокладчиком ООН по делу об .

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