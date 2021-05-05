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«Левада-центр»: послание Путина полностью посмотрели четверть россиян. А почти треть жителей страны вообще ничего о нем не знают

Источник: Meduza

Трансляцию послания президента Владимира Путина Федеральному собранию посмотрели полностью или почти полностью 24% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», поступившие в «Медузу».

Среди возрастных групп наибольший интерес послание вызвало у людей старше 55 лет — его смотрели 36%, среди молодых людей 18-24 лет — лишь 6%.

При этом почти треть жителей страны (29%) вообще ничего не слышали о послании. Среди молодых людей таких 40%.

Из тех россиян, кто смотрел послание или просто знает о его содержании, больше половины (54%) считают, что оно окажет серьезное влияние на жизнь страны. В 2020 году, когда Путин в послании анонсировал поправки к Конституции РФ, этой точки зрения придерживался 61%.

В другом опросе «Левады», посвященном важным событиям апреля, послание Путина самым запомнившимся событием месяца назвали 17% россиян.

Послание Владимира Путина

Вы читали «Медузу». Вы слушали «Медузу». Вы смотрели «Медузу» Помогите нам спасти «Медузу»

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