Лукашенко лишил званий более 80 бывших сотрудников силовых ведомств за поддержку протестов

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Александр Лукашенко лишил званий более 80 бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств за поддержку протестного движения. Об этом сообщает БЕЛТА.

Как отмечается в соответствующем указе Лукашенко, лишенные званий силовики «в период обострения общественно-политической обстановки нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети интернет экстремистские материалы». Помимо этого, некоторые из них выбрасывали удостоверения и снимали погоны.

В отношении ряда бывших военных и силовиков уже расследуются уголовные дела, в том числе по обвинению в терроризме.

В Белоруссии после президентских выборов, на которых, по официальным данным, победу одержал Лукашенко, несколько месяцев проходили многотысячные акции протеста. Силовые структуры крайне жестко разгоняли эти акции, протестующих избивали на улицах и пытали в изоляторах.

В оппозиционно настроенных СМИ на фоне жестких действий силовиков неоднократно появлялись видео и фото, на которых бывшие и действующие сотрудники силовых ведомств призывают не применять силу к мирным протестующим. Многие из них срезали со своей формы погоны в знак протеста против насилия.

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