Свидетеля защиты по делу Михаила Ефремова приговорили к году исправительных работ за ложные показания
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Пресненский суд Москвы признал Тевана Бадасяна, выступавшего свидетелем защиты в деле Михаила Ефремова, виновным в даче заведомо ложных показаний.
Бадасяну назначено наказание в виде исправительных работ сроком на один год с удержанием 10% от заработной платы, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.
Бадасян утверждал, что в автомобиль Ефремова возле бара, откуда актер уехал за несколько минут до того, как устроить ДТП, сел другой человек. Суд счел показания этого свидетеля недостоверными.
В даче ложных показаний помимо Бадасяна заподозрили еще двоих свидетелей, которых привлек Эльман Пашаев, представлявший на процессе интересы актера. Показания двух других свидетелей защиты — Александра Кобеца и Андрея Гаева — суд также счел недостоверными. После вынесения приговора Ефремову совет адвокатской палаты Северной Осетии лишил Пашаева адвокатского статуса на один год.