Бывший защитник Ефремова Эльман Пашаев лишен адвокатского статуса

Совет адвокатской палаты Северной Осетии лишил адвокатского статуса Эльмана Пашаева, защищавшего Михаила Ефремова в ходе дела о ДТП со смертельным исходом.

Пашаев лишен статуса сроком на один год.

«Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания», — прокомментировал решение глава Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко.

Дисциплинарное дело против Пашаева было возбуждено в середине июля — тогда в адвокатской палате говорили, что он «откровенно использует свою причастность к „громкому“ делу для саморекламы». Аналогичное дело тогда завели на Александра Добровинского, адвоката семьи погибшего водителя Сергея Захарова. В сентябре Минюст рекомендовал начать в отношении Добровинского дисциплинарное производство.

Ефремов отказался от услуг Пашаева сразу после того, как суд назначил ему наказание в виде восьми лет колонии. Как рассказали посещавшие актера в СИЗО правозащитники, он также выразил мнение, что Пашаев своими действиями «подставил» его под суровый приговор.