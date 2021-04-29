Арестанты из Сахарово потребовали от МВД компенсацию за пыточные условия содержания в спецприемнике

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29 апреля в Замоскворецкий суд Москвы будет подан коллективный иск к МВД РФ с требованием компенсаций за пыточные условия содержания в спецприемнике в деревне Сахарово, пишет «Коммерсант».

Истцами выступают 20 человек, которых задержали на зимних акциях в поддержку Алексея Навального, а затем отправили отбывать административные аресты в изолятор в Новой Москве.

В иске перечислены более десяти нарушений прав задержанных, в том числе унижение человеческого достоинства, отсутствие медицинской помощи, средств гигиены и спальных мест в спецприемнике в Сахарово.

Каждый из истцов требует компенсацию в размере 90,4 тысячи рублей. Таким образом, общая сумма иска составляет 1,8 миллиона рублей.

Как заявил юрист «ОВД-Инфо» Дмитрий Пискунов, представляющий интересы истцов, всего о пыточных условиях содержания в Сахарово правозащитникам сообщали 213 человек, задержанных на митингах. Если все они присоединятся к иску, сумма претензий к МВД вырастет до 19 миллионов рублей.