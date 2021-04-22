Международная правозащитная организация , объединяющая писателей, поэтов и журналистов, выпустила заявление в поддержку политика Алексея Навального, который держит голодовку в колонии.

Международный ПЕН-клуб присоединился к заявлению, которое ранее сделали объединения Ассоциация «Свободное слово», «ПЭН-Москва» и Санкт-Петербургский ПЕН-клуб.

Авторы заявления потребовали «прекратить политическое преследование Алексея Навального под надуманными и неадекватными предлогами» и освободить его из колонии. Представители ПЕН-клуба считают, что на гражданское общество в России оказывают «беспрецедентное давление в политических целях».

Объявлена война не Навальному, а всему гражданскому обществу России. В действиях силовых структур читается нескрываемая жажда устрашения всех, кто осмеливается критиковать существующие порядки. Возвращается моральная атмосфера худших времен в истории нашего Отечества. Мы требуем защиты человека и защиты достоинства страны, которую унижают и позорят подобные действия.

В сообщении ПЕН-клуба не сказано, кто из участников объединения подписал это заявление.

21 апреля по всей России прошли акции в поддержку Алексея Навального, который с 31 марта держит голодовку в колонии из-за того, что к нему не пускают независимых врачей. Последние недели политик жалуется на боли в спине и ногах. ФСИН утверждает, что Навальный получает всю необходимую медицинскую помощь, а его состояние удовлетворительное.

На акциях в поддержку Навального, по последним данным «ОВД-Инфо», задержали 1775 человек, больше всего в Петербурге — 805 человек.

Читайте также

Обращение западных деятелей культуры к Путину по поводу Навального. Самый полный список подписавшихся Новые: Маргарет Этвуд, Лемони Сникет, Жан-Мари Леклезио, Патрик Стюарт и другие

Читайте также

Обращение западных деятелей культуры к Путину по поводу Навального. Самый полный список подписавшихся Новые: Маргарет Этвуд, Лемони Сникет, Жан-Мари Леклезио, Патрик Стюарт и другие