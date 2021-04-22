ФСБ задержала в Крыму россиянина, подозреваемого в госизмене

В Севастополе задержан гражданин России, подозреваемый в передаче украинской разведке секретных сведений о Черноморском флоте, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ.

В спецслужбе заявили, что информация, которую подозреваемый целенаправленно собирал и передавал в Главное управление разведки министерства обороны Украины, составляет государственную тайну. Утечка этих сведений «могла нанести ущерб обороноспособности государства», добавили в ФСБ.

Имя задержанного не называется. По факту возбуждено уголовное дело о государственной измене (статья 275 УК, наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет). Материалы дела засекречены. Подозреваемый уже арестован сроком на два месяца.

В 2020 году в России за госизмену и шпионаж были осуждены семь человек. Всем осужденным назначили реальные уголовные сроки.