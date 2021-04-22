«Два чувства бушуют во мне: гордость и надежда». Навальный прокомментировал акции в его поддержку

В инстаграме Алексея Навального появился новый пост, в котором политик прокомментировал акции в его поддержку, прошедшие накануне по всей России.

Приехавший адвокат рассказал мне немного о происходившем вчера и — искренне скажу — два чувства бушуют во мне: гордость и надежда. Гордость за то, что я часть вот этого большого и прекрасного. Один из вас, честных людей, кто не молчит, глядя на несправедливость и беззаконие. <…> А надежда — очень понятно. Вот же оно — спасение России. Вы. Вышедшие. Не вышедшие, но поддержавшие. И даже не поддержавшие публично, но сочувствующие.

Навальный заявил, что сейчас Россия «сползает во мрак» и что «какое-то время будет тяжело». «Но те, кто тянут Россию назад, исторически обречены. Нас все равно больше. Россия будет счастливой», — добавил политик.

21 апреля по всей России прошла акция протеста «Свободу Навальному». Соратники политика призвали людей выходить на улицы после того, как врачи Навального объявили об ухудшении его состояния, а прокуратура потребовала признать экстремистскими связанные с политиком организации.

По последним данным «ОВД-Инфо», в связи с акциями 21 апреля в 99 городах России были задержаны более 1900 человек. Больше всего людей — 825 — задержали в Петербурге.