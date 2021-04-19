Фамилии в списке представлены по алфавиту французского языка. Желтым цветом выделены те фамилии, которые Le Monde добавила в список после обновления.

Режиссер Джей Джей Абрамс, писательница Светлана Алексиевич (лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года), режиссер Педро Альмодовар , писатель Мартин Эмис, журналистка и историк Энн Эпплбаум, писатель Фернандо Арамбуру , писатель Пол Остер, актриса Шабана Азми , вдова фотографа Петера Берда и директор его архива Нейма Берд , певица Джейн Биркин , журналист и писатель Кристофер Бакли, режиссер Кен Бернс, сценарист Джон Карлин , писатель Хесус Карраско , писатель Эммануэль Каррер, писатель Хавьер Серкас , историк Кристофер Кларк, писатель Джон Максвелл Кутзее (лауреат Нобелевской премии по литературе 2003 года), актер Бенедикт Камбербэтч, актер Алан Камминг, писатель Майкл Каннингем, писательница Рэйчел Куск, писательница Мария Дуэньяс , актер Дэвид Духовны, писательница Луиза Эрдрич, историк Ричард Джон Эванс, повар и писатель Хью Фернли-Уиттингстолл, историк Нил Фергюсон, актер Рэйф Файнс, историк Орландо Файджес, историк и писательница Антония Фрейзер, актер Стивен Фрай, писатель Нил Гейман, историк Генри Луис Гейтс-младший, актер Хавьер Гинер , поэтесса Луиза Глюк (лауреат Нобелевской премии по литературе 2020 года), писательница Альмудена Грандес , директор Русского института Королевского колледжа Лондона Сэм Грин , писатель Мэтт Хейг, режиссер Дэвид Хэйр, писатель Роберт Харрис, писательница Виктория Хислоп , писательница Сири Хустведт , актер Шекхар Капур , писатель Даниэль Кельман, писатель Этгар Керет, продюсер Джемайма Кхан , журналист и писатель Давид Лагеркранц, писательница Джумпа Лахири , актер Джуд Лоу, писательница Санаэ Лемуан , писатель Марк Леви, писательница Эльвира Линдо , писательница Лин Ма, писатель и историк Бен Макинтайр, писательница Хилари Мантел, писательница Аньес Мартен-Люган, актриса Наташа Макэлхоун, актер Иэн Маккеллен, писатель Эдуардо Мендоса , историк Кэтрин Мерридейл, историк Адам Михник , писательница Роса Монтеро , писательница Герта Мюллер (лауреат Нобелевской премии по литературе 2009 года), писатель Антонио Муньос Молина , писатель Петер Надаш, журналистка Сильвия Назар, актер Билл Найи, писательница Сюзанна Носсель, писательница Амели Нотомб, писатель Майкл Ондатже, журналист Джордж Пэкер, писатель Орхан Памук (лауреат Нобелевской премии по литературе 2006 года), журналист Роберт Пестон, писательница Мария Попова, писатель Ричард Пауэрс, писательница Эллендея Проффер Тисли, писатель Филип Пульман , актриса Ванесса Редгрейв, журналист Дэвид Ремник, писательница Джоан Роулинг, писательница Арундати Рой, писатель Салман Рушди, писатель Филипп Сэндс, писатель Фернандо Саватер , писатель Роберто Савиано , композитор Нитин Сони, историк Саймон Шама, писательница Саманта Швеблин, актриса Кристин Скотт Томас, писатель Саймон Себаг-Монтефиоре, писательница Элиф Шафак, философ Питер Сингер, писательница Али Смит, певица и писательница Патти Смит , историк Тимоти Снайдер, дизайнер-иллюстратор Арт Шпигельман, актриса Джульет Стивенсон, драматург Том Стоппард, писатель Патрик Зюскинд, актриса Эмма Томпсон , писатель Колм Тойбин, гитарист Бьорн Ульвеус, писатель Альваро Варгас Льоса , писатель Марио Варгас Льоса (лауреат Нобелевской премии по литературе 2010 года) , писатель Мануэль Вилас , писатель Тим Вейнер, журналист Саймон Винчестер, писатель Джон Рэй, художник Wyoming, музыкант Том Йорк.