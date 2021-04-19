«Мы решили, что мне сейчас лучше не попадать в эту всю арестную ситуацию». Соратник Навального Владимир Милов уехал в Европу

Соратник Алексея Навального, политик Владимир Милов временно уехал из России в Европу. Об этом он заявил во время стрима на канале «Навальный Live», который провел вечером 18 апреля вместе с Леонидом Волковым.

Мы посоветовались с коллегами, мы решили, что мне сейчас лучше не попадать в эту всю арестную ситуацию, потому что у меня есть очень важный участок работы.

Милов добавил, что активно занимается международными связями. «Сейчас это суперважно, потому что во многом от международной реакции зависит судьба Алексея Навального», — отметил он.

После январских митингов в поддержку Алексея Навального, которого отправили в колонию по делу «Ив Роше», уголовное преследование и давление на сотрудников усилилось. Юрист ФБК Любовь Соболь, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, лечащий врач Анастасия Васильева и другие соратники политика стали фигурантами . Леонида Волкова, возглавлявшего сеть штабов Навального, обвинили в . Сам ФБК и региональные штабы Навального прокуратура потребовала признать экстремистской организацией.

21 апреля соратники Навального намерены провести новый общероссийский митинг в поддержку политика, который с 31 марта держит голодовку в исправительной колонии Покрова.