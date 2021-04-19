«Коммерсант»: СПЧ предложил выдавать нагрудные номерные знаки и QR-коды журналистам, работающим на митингах

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России разработал пакет предложений, призванных «снизить количество случаев необоснованных задержаний» сотрудников СМИ на публичных мероприятиях. Об этом сообщает «Коммерсант», изучивший предложения СПЧ.

Совет предложил усовершенствовать отличительный знак, который обязаны носить поверх зеленого жилета журналисты, работающие на митингах и пикетах. СПЧ рекомендует сделать этот знак номерным, а также предлагает выдавать журналистам QR-коды, которые смогут верифицировать полицейские и сотрудники Росгвардии.

Также СПЧ посоветовал Союзу журналистов России запустить в разных регионах России (каких именно, неизвестно) пилотные проекты, в рамках которых журналисты и блогеры станут получать аккредитации для работы на митингах, а их данные будут заносить в специализированный реестр.

Кроме того, совет предложил Верховному суду дать разъяснение, что, если у журналиста есть нагрудный знак и аккредитация, то это не освобождает его от уголовной и административной ответственности, если он допустит на акции «агитацию, скандирование и т. п.».

В апреле Роскомнадзор утвердил вид отличительных знаков для журналистов, работающих на митингах — бейджа и жилета. На бейдже с надписью «Пресса» размером не менее 9,5 на 14 сантиметров должна быть фотография сотрудника СМИ, его имя, фамилия, отчество, наименование СМИ, подпись главного редактора, а также дата выдачи и срок действия. Кроме того, журналисты должны носить жилеты неонового зеленого цвета с надписью «Пресса», изготовленные из ткани повышенной видимости с элементами из светоотражающих материалов.

Сотрудники полиции и Росгвардии активно задерживали, а в некоторых случаях избивали журналистов, которые в январе-феврале работали на протестных акциях в поддержку политика Алексея Навального. По данным Союза журналистов России, на акциях 23 января задержали более 40 журналистов, 31 января — около 60, а 2 февраля — еще восемь представителей прессы.

В марте Следственный комитет посчитал правомерными действия сотрудника Росгвардии, который 2 февраля на акции в поддержку Навального по голове оператора ютьюб-канала Real View Федора Худокормова.

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