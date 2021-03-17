СК счел правомерными действия росгвардейца, который на митинге ударил журналиста дубинкой по голове

Управление СК по Москве не нашло оснований для проведения проверки действий сотрудника Росгвардии, который на акции в поддержку политика Алексея Навального 2 февраля по голове оператора YouTube-канала Real View Федора Худокормова.

В ответе на заявление пострадавшего о преступлении в Следственном отделении по Тверскому району сообщили, что «действия сотрудников правоохранительных органов являлись правомерными».

При этом следователь направил материалы в Росгвардию для проведения служебной проверки.

10 марта, выступая перед Мосгордумой, глава ГУ МВД по Москве Олег Баранов заявил, что полиция при разгоне акций в поддержку Алексея Навального действовала строго в рамках закона, в том числе по отношению к журналистам.

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