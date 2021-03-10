Начальник ГУ МВД по Москве одобрил применение спецсредств и приемов самбо против митингующих. Посмотрите, какие действия полиции он считает законными
Сотрудники московской полиции при разгоне митингов в поддержку Алексея Навального применяли силу в соответствии с законодательством. Об этом заявил начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов, выступая с отчетом в Мосгордуме.
Московская полиция действовала в соответствии с действующим законодательством о российской полиции. Применялась сотрудниками полиции физическая сила, приемы самбо и специальные средства, которые также нам разрешено применять в случаях необходимости пресечения как правонарушений, так и преступлений.
Отвечая на вопрос о действиях полицейских по отношению к журналистам, многие из которых пострадали во время работы на митингах, Баранов заявил, что «ни в одном из случаев нанесения каких-то повреждений установлено не было».