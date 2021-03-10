Начальник ГУ МВД по Москве одобрил применение спецсредств и приемов самбо против митингующих. Посмотрите, какие действия полиции он считает законными

Александр Миридонов / Коммерсантъ

Сотрудники московской полиции при разгоне митингов в поддержку Алексея Навального применяли силу в соответствии с законодательством. Об этом заявил начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов, выступая с отчетом в Мосгордуме.

Московская полиция действовала в соответствии с действующим законодательством о российской полиции. Применялась сотрудниками полиции физическая сила, приемы самбо и специальные средства , которые также нам разрешено применять в случаях необходимости пресечения как правонарушений, так и преступлений.

Отвечая на вопрос о действиях полицейских по отношению к журналистам, многие из которых пострадали во время работы на митингах, Баранов заявил, что «ни в одном из случаев нанесения каких-то повреждений установлено не было ».

Вот как работала полиция на митингах за Навального. По версии МВД, все эти действия законны

Применение силы

Жесткое задержание на митинге Meduza

Применение приемов самбо

Применение спецсредств

Нападения на журналистов

Григорий Левченко