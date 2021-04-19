ФАС возбудила дело против Google из-за «внезапных блокировок» на YouTube

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Google, обвинив компанию в нарушении закона о защите конкуренции из-за блокировок видео на принадлежащем Google видеохостинге YouTube.

ФАС России назвала правила, связанные блокировками аккаунтов и контента на YouTube, «непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми».

Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий. ФАС России полагает, что такое поведение может привести к ущемлению интересов пользователей, а также к ограничению конкуренции на смежных рынках.

Поводом для дела стала жалоба общественной организации «Центр Интернет-технологий» ( ).

YouTube ранее неоднократно блокировал каналы и видео российских провластных медиа, что вызывало протесты российских властей. В марте московский суд обязал сервис разблокировать канал «Царьграда», заблокированный в июле 2020 года.

В конце 2020 года Роскомнадзор получил право полностью или частично блокировать интернет-ресурсы (в том числе Twitter, Facebook и YouTube), допускающие дискриминацию в отношении материалов российских СМИ.