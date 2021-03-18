YouTube ограничил работу аккаунта телеканала «Вести.Крым» из-за видео об Украине и войсках СС

Администрация видеохостинга YouTube ограничила работу аккаунта телеканала «Вести.Крым», запретив выкладывать новые записи и проводить прямые трансляции. Ограничения вступили в силу 18 марта, они будут действовать в течение недели, говорится в сообщении телеканала.

Директор ТРК «Вести.Крым» Александр Минаков рассказал, что телеканал получил уведомление в 23:00 17 марта. По его мнению, это связано с тем, что 18 марта Крым и Севастополь отмечают годовщину со дня, когда Россия включила два украинских региона в свой состав.

В заявлении телеканала утверждается, что YouTube ограничил работу аккаунта из-за видеозаписи «Вот кто в почете на Украине: Видео преступлений фашистов против народа СССР», которая вышла в апреле 2019 года. Сейчас видео недоступно, на странице записи сказано, что YouTube удалил ее из-за . Ютьюб-аккаунт телеканала остался доступен.

В марте YouTube пометил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как потенциально неприемлемый — теперь, чтобы его увидеть, пользователям нужно дважды согласиться на то, чтобы продолжить просмотр. Роскомнадзор потребовал от Google снять все ограничения.

Также в марте Instagram частично заблокировал страницу телеканала «Крым 24», запретив прикреплять сообщения к опубликованным фотографиям. Соцсеть обвинила «Крым 24» в «накрутке лайков», но на телеканале утверждают, что не пользуются такими сервисами. В этом случае Роскомнадзор также потребовал отменить ограничения.

18 марта в Крыму и Севастополе отмечают седьмую годовщину со дня присоединения регионов к России. Власти США, Евросоюза и многих других западных стран не признают включение Крымского полуострова в состав России, считая действия Москвы аннексией.