YouTube пометил фильм «Крым. Путь на Родину» с интервью Путина как потенциально неприемлемый

Видеосервис YouTube установил двойное предупреждение на документальный фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину».

Перед просмотром ленты появляется плашка «Это видео может быть неприемлемым для некоторых зрителей» (This video may be inappropriate for some users).

Если пользователь соглашается продолжить просмотр, появляется еще одно предупреждение: «Данный контент, по мнению участников сообщества YouTube, содержит материалы, которые могут напугать или шокировать некоторых пользователей» (The following content has been identified by the YouTube community as inappropriate or offensive to some audiences). Пользователю снова нужно нажать кнопку согласия на просмотр.

Фильм «Крым. Путь на Родину» рассказывает о присоединении Крыма к России. Большую его часть составляет интервью Владимира Путина. Картина была представлена 15 марта 2015 года на телеканале «Россия 1». На следующий день ее опубликовали в аккаунте телеканала «Россия 24» в ютьюбе. С тех пор она собрала на сервисе более 13 миллионов просмотров. У ролика 160 тысяч лайков и 40 тысяч дизлайков, комментарии к нему отключены.

Автор фильма связал появление пометки в YouTube с предстоящей годовщиной присоединения Крыма. «Нам скоро отмечать седьмую годовщину воссоединения России с Крымом , и в эту дату или вокруг нее, как правило, совпадает всплеск просмотров этого фильма. В частности, наверное, потому что ряд учебных заведений, школы на классных часах используют его для того, чтобы рассказать учащимся, что было… И, наверное, кому-то не нравится эта правда, кто до сих пор воссоединение Крыма с Россией называет аннексией», — сказал Кондрашов.