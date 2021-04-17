На благотворительный вечер в поддержку ЛГБТК+ в Москве пришла полиция и активисты SERB. Организаторы заявили о срыве мероприятия

Полиция сорвала благотворительный вечер в поддержку ЛГБТК+ «Покажи мне любовь» в московском арт-пространстве «Флакон». Об этом организаторы мероприятия сообщили в сторис в инстаграме.

Полицейские прибыли на площадку и не позволили открыть террасу, на которой поместились бы все гости. Затем нам долгое время под разными предлогами не позволяли впускать гостей, но обещали, что вопрос решится. Сейчас сотрудники полиции в неофициальной форме сообщили организаторам, что если они не остановят проведение мероприятия, начнутся задержания.

Организаторы заявили, что «не могут рисковать» гостями мероприятия.

Кроме полицейских, на благотворительный вечер «Покажи мне любовь» прибыли активисты прокремлевских движений НОД и SERB, сообщает Sota Vision. По информации издания, они были одеты в костюмы «скорой психиатрической помощи».

В апреле активисты SERB напали на режиссера, организатора кинофестиваля «Артдокфест» Виталия Манского. Кроме того, они пытались сорвать показы фестивальных фильмов. Претензии к «Артдокфесту» также возникли у полиции и Роспотребнадзора. Из-за них пришлось отменить фестивальные показы в Петербурге.