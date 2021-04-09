Активисты SERB напали на режиссера Виталия Манского на «Артдокфесте»

Активисты радикального прокремлевского движения SERB напали на режиссера Виталия Манского на фестивале «Артдокфест».

Как рассказал «Дождю» сам режиссер, когда он давал интервью, к нему подбежали активисты, и один из них «какой-то тканью пытался перехватить горло». По словам Манского, он не пострадал. Напавшие на него убежали.

В пресс-службе фестиваля «Медузе» рассказали подробности инцидента. Сначала активисты SERB пытались проникнуть в пресс-холл кинотеатра, но оттуда их вывели, после чего они увидели Манского, который шел из одного зала в другой. Они попросили у него комментарий, но режиссер сказал, что пока не может его дать, после чего SERB начали его преследовать. Один из активистов, у которого в руках была тряпка, взял ее с обеих сторон и со спины пытался набросить ее на режиссера, но тот увернулся.

В пресс-службе также отдельно подчеркнули, что не на всех активистах были средства антикоронавирусной защиты, в то время как у всех сотрудников фестиваля они были.

Активисты SERB 7 апреля пытались сорвать показ фильма «Дорога домой» о человеке, уехавшем из Крыма после присоединения полуострова к России. Их претензии вызвало слово «аннексированный» в анонсе ленты. Они вызвали полицию, из-за чего показ на некоторое время был прерван.

К «Артдокфесту» также возникли претензии со стороны чиновников. В Санкт-Петербурге фестиваль пришлось отменить после того, как Роспотребнадзор опечатал залы, заявив, что организаторы не соблюдали антикоронавирусные ограничения.

Организаторы «Артдокфеста» были вынуждены снять с показа два фильма: картину «Тихий голос» о гее из Чечни отменили из-за угроз, а ленту «Доазув/Граница» о территориальном конфликте между Чечней и Ингушетией — из-за отсутствия у него прокатного удостоверения в России.