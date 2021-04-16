Певца Тиму Белорусских приговорили к двум годам «домашней химии» по делу о наркотиках

Суд Московского района Минска приговорил певца Тиму Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) к двум годам по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Второму обвиняемому Антону Кривецкому назначили такое же наказание.

Тиму Белорусских и его знакомого Антона Кривецкого задержали в январе в игровом клубе Минска. У артиста нашли 0,4 грамма гашиша и 0,03 грамма амфетамина. Кривецкий, по данным следствия, покупал гашиш вместе с музыкантом. Оба обвиняемых признали вину.

Издание Mash утверждает, что Тима Белорусских в день задержания хотел приобрести кокаин, но в закладке оказался амфетамин; другие источники это не подтверждали.

Перед оглашением приговора Тима Белорусских сообщил, что впервые попробовал наркотики примерно в 16 лет. В разное время он употреблял марихуану, а также в единичных случаях гашиш и кокаин. По его словам, он «мог раз в два месяца покурить марихуану, тяжелее что-то — нет». Артист говорил, что покупал наркотики в интернете с помощью чужого телефона.