Певец Тима Белорусских признал вину по делу о наркотиках

Прокуратура Московского района Минска направила в суд уголовное дело о незаконном обороте наркотиков против 22-летнего музыкального исполнителя и его 25-летнего знакомого. Оба признали вину в полном объеме, сообщила Генпрокуратура Беларуси.
Белорусские СМИ пишут, что музыкальный исполнитель, о котором идет речь, — это певец Тима Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов).
Музыкант был задержан ночью 6 января в игровом клубе Минска. У него нашли 0,4 грамма гашиша и 0,03 грамма амфетамина. После задержания Тиму Белорусских освободили под залог. Его действия квалифицированы по части 1 статьи 328 УК РБ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Как сообщает Генпрокуратура Беларуси, в декабре 2020 года и в январе 2021-го фигуранты дела купили в интернете гашиш массой более 1,96 грамма. Часть наркотика они употребили в игровом клубе, оставшееся у них изъяли сотрудники милиции. Второй фигурант дела находится под стражей.