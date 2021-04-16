Гособвинение запросило два года для музыканта Тимы Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов), обвиняемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

Для второго обвиняемого по делу Антона Кривецкого прокурор запросил два с половиной года «домашней химии».

Во время допроса в суде Тима Белорусских рассказал, что впервые попробовал наркотики «примерно лет в 16, в общей компании». По словам музыканта, в дальнейшем он употреблял марихуану, также были «разовые случаи» употребления гашиша и кокаина. Исполнитель покупал наркотики в интернете с помощью чужого телефона.

«До задержания мог раз в два месяца покурить марихуану, тяжелее что-то — нет», — заявил Тима Белорусских, добавив, что сейчас он наркотики не употребляет.

Тима Белорусских и его знакомый Антон Кривецкий были задержаны в январе в игровом клубе Минска. У Тимы Белорусских при себе нашли 0,4 грамма гашиша и 0,03 грамма амфетамина. Кривецкий, как заявила прокуратура, покупал гашиш вместе с музыкантом.

Молодым людям предъявили обвинение по . Они признали вину. После задержания Тиму Белорусских освободили под залог, а Антона Кривецкого отправили под стражу.

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