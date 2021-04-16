Прокурор по делу о наркотиках запросил для Тимы Белорусских «домашнюю химию» — ограничение свободы без колонии
Гособвинение запросило два года «домашней химии» для музыканта Тимы Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов), обвиняемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».
Для второго обвиняемого по делу Антона Кривецкого прокурор запросил два с половиной года «домашней химии».
Во время допроса в суде Тима Белорусских рассказал, что впервые попробовал наркотики «примерно лет в 16, в общей компании». По словам музыканта, в дальнейшем он употреблял марихуану, также были «разовые случаи» употребления гашиша и кокаина. Исполнитель покупал наркотики в интернете с помощью чужого телефона.
«До задержания мог раз в два месяца покурить марихуану, тяжелее что-то — нет», — заявил Тима Белорусских, добавив, что сейчас он наркотики не употребляет.
В суде обвиняемый Морозов сообщил, что образование у него полное базовое, есть на иждивении пятилетняя дочь, он является музыкантом, зарегистрирован как ИП в Ленинском районе белорусской столицы.
Тима Белорусских и его знакомый Антон Кривецкий были задержаны в январе в игровом клубе Минска. У Тимы Белорусских при себе нашли 0,4 грамма гашиша и 0,03 грамма амфетамина. Кривецкий, как заявила прокуратура, покупал гашиш вместе с музыкантом.
Молодым людям предъявили обвинение по части 1 статьи 328 УК РБ. Они признали вину. После задержания Тиму Белорусских освободили под залог, а Антона Кривецкого отправили под стражу.